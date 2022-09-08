مقتنيات نور الشريف على أرصفة القاهرة !

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شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب بعدما قال الناقد السينمائي عصام زكريا إنه عثر على بعض مقتنيات الممثل المصري الراحل نور الشريف، تباع في سوقٍ للأنتيكات والكتب القديمة بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشار زكريا إلى عثوره على نسخ أصلية و«عائلية» لكتب تعود ملكيتها إلى الشريف في السوق الواقعة بجانب سينما «ديانا»، وأوضح لقناة «الجزيرة» القطرية أمس أن بعضها تتضمن توقيع الفنان الراحل وإهداءه، «وكتابة بخط يده، كما كان يقوم بتجليد الكتب بشكل محدد ويكتب عليها اسمه».

وذكر الناقد السينمائي أن باعة السوق ما زالوا يمتلكون عدداً من الدروع والنياشين الخاصة بالشريف، بالإضافة إلى مجموعة من «أفيشات» الأفلام التي أنتجها، مشيراً إلى أن بيع المقتنيات بدأ منذ أشهر وما زال مستمراً حتى الآن.

وقال زكريا إن بعض المقتنيات المعروضة للبيع «كانت بالفعل في شقته (نور الشريف) القديمة التي حولها إلى مكتب. ولو لم يعرف الورثة ببيع الممتلكات، فعليهم التقدم ببلاغ بأنها مفقودات من أجل استردادها».

منصات التواصل الاجتماعي شهدت كثيرا من الاعتراضات على بيع مقتنيات الشريف في سوق الأنتيكات. من جهته، أكد الإعلامي محمود التميمي - أنه حصل في سوق «ديانا» على شرائط فيديو تحوي ندوات الفنان الراحل، والبرامج التي ظهر فيها ضيفا، إلى جانب ألبوم صور فيلم «ناجي العلي» وغيرها من المقتنيات.

أما مكتبة الإسكندرية فقد أعلنت أن لا علاقة لها بما تم تداوله أخيرا عن عرض بعض مقتنيات الفنان الراحل للبيع.

وأكدت المكتبة أنها تسلمت إهداء من أسرة نور الشريف في مايو 2016، حصلت بموجبه على نحو 6022 كتاباً، و167 ورقة تتضمن عقودا خاصة بشركته الإنتاجية، بالإضافة إلى 9 كراسات دون عليها بعض الخواطر والملاحظات بخط يده. وكانت الفنانة بوسي زوجة النجم الراحل أبدت دهشتها من اتهامات التقصير التي طالتها، وأكدت أن كل متعلقات الراحل مازالت في بيته ولم يخرج منها شيء.

لكن الناقد السينمائي عصام زكريا كشف أن بعض مقتنيات نور الشريف أصبح خارج مصر في الوقت الحالي، مؤكداً أنه بنفسه اشترى بعضاً منها حيث حملت صوراً لمناسبات عائلية.

