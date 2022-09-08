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كشف التلسكوب الفضائي «جيمس ويب»، أمس، عن صور مذهلة لسديم الرتيلاء، المعروف أيضا باسم «سديم العنكبوت»، وهي منطقة من الكون تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة، وستسهم توفير هذه الصور في تعزيز المعرفة العلمية بتكوين النجوم. وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن سديم الرتيلاء الذي أُطلِقَت عليه هذه التسمية نسبةً إلى شكل سحب الغاز والغبار فيه يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية «فحسب»، وهو الأكبر والأكثر توهجاً بين مناطق تَشَكُل النجوم في كل المجرات القريبة من المجرّة التي يقع كوكب الأرض ضمنها، ويضمّ أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجماً. وركّز العلماء دائماً على هذا السديم لدرس عملية تَكَوُّن النجوم، إلا أن صور «جيمس ويب» تكشف عن تفاصيل جديدة، منها آلاف النجوم الشابة التي لم تكن ظاهرة حتى الآن للتلسكوبات السابقة.

