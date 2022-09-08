سمو الأمير هنأ البرازيل وليز وعزَّى بضحايا كوريا وروسيا والصين

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة، معربا سموه عن صادق تمنياته لها بدوام التوفيق والسداد لتحقيق متطلبات مهام منصبها الرفيع والإسهام بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة. واشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.

على صعيد آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هينامنور) الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شرقي كوريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي ترفضه جميع الشرائع والقيم الإنسانية. وبعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى شي جينيينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تعازية وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه بأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة.

