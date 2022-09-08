سمو نائب الأمير هنأ البرازيل وليز وعزَّى بضحايا كوريا وروسيا والصين

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتوليها رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة. متمنيا سموه لها دوام التوفيق والسداد ووافر الصحة والعافية.

على صعيد آخر، بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هينامنور) الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شرقي كوريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى شي جينيينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

