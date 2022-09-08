سمو رئيس الوزراء هنأ البرازيل وليز وعزَّى بضحايا كوريا وروسيا والصين

وطن النهار

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الإطفاء العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح الانصاري ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله ونائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى اكبر، الذين أعربوا خلال اللقاء عن تهانيهم لسمو رئيس مجلس الوزراء بنيل الثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنين لسموه خالص التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.

من جهة ثانية، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث كذلك ببرقية تهنئة إلى سعادة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتوليها رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة.

على صعيد آخر، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هينامنور) الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شرقي كوريا.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى شي جينيينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.

