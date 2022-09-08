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وطن النهار

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الكويت تشيد بجهود الأمم المتحدة في إنهاء الأزمة الليبية


أعربت وزارة الخارجية أمس الأربعاء عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين عبدالله باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) خلفا ليان كوبيش. وأشادت الوزارة في بيان لها بخبرة باثيلي واطلاعه على الملف الليبي، معربة عن أملها أن تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الأشقاء في ليبيا في العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي.


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