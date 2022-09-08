المطيري قدم أوراق اعتماده قنصلاً عاماً لدى الرياض

وطن النهار

أشاد مدير عام فرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة السفير مازن الحملي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

جاء تصريح السفير الحملي وفقا لبيان القنصلية الكويتية بمدينة جدة «بمناسبة تقديم قنصل عام الكويت لدى المملكة العربية السعودية محمد المطيري نسخة من أوراق اعتماده».

وقالت القنصلية في بيانها ان القنصل المطيري نقل أصدق تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللاسرة المالكة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

