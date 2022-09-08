قفال.. والحصيلة «منخفضة»!

الأولى

أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 أمس على 376 مرشحاً من بينهم 27 مرشحة، بانخفاض بلغت نسبته 5% مقارنة بعدد مترشحي انتخابات 2020 حيث وصل عددهم الى 395 مرشحاً من بينهم 33 امرأة.

وتصدرت الدائرة الخامسة قائمة عدد المرشحين بـ 101 مرشح، ثم الرابعة بـ 99، فالثانية بـ 67 والثالثة بـ 56 وأخيرا الأولى بـ 53.

وأسفر غلق باب الترشح عن نسبة تغيير أولية وصلت الى 14% بسبب عزوف سبعة من نواب المجلس السابق عن الترشح هم مرزوق الغانم، عدنان عبدالصمد، عبدالله الطريجي، ناصر الدوسري، سلمان الحليلة، سعود بوصليب ويوسف الفضالة.

ويفضي هذا العزوف الى معدلات تغيير مبدئية في المجلس المقبل ما لم تقرر لجنة فحص طلبات الترشح استبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط، وما لم يتنازل البعض قبل 22 من الشهر الحالي.

