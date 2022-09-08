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موضي المطيري «قالت اللي محَّد قاله»


في اليوم الأخير من الترشح لانتخابات 2022، برزت مرشحة الدائرة الرابعة موضي المطيري بشكل لافت عندما واجهت الكاميرات بطريقة احترافية، ولم ترهبها عدسات المصورين فكانت حاضرة في الأسلوب وفي عرض أفكارها وتوجهها. موضي «قالت اللي محَّد قاله» ولم يخفِ النقاب الذي تلبسه توجهها المعارض، فكالت المديح لنواب الاعتصام وانتقدت نواب الموالاة. انتقدت موضي أداء النائب «المرأة» حيث جلدت ذاتها بغيرها، وسط استياء أبدته من خذلانها في التعاطي مع الأعمال البرلمانية.
واعتبرت موضي أن الاصلاح يبدأ بالسلطة التشريعية عبر تغيير النظام الانتخابي وإيجاد مادة تتيح عزل رئيس مجلس الأمة متى ما خالف اللائحة والدستور.
وكالت موضي المديح للحكومة الحالية التي قدمت خطوات إصلاحية لمستها شخصياً بحكم عملها كباحثة.


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