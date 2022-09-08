محمد السقاف رئيساً لـ«المشروعات السياحية»

الأولى

أصدر وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة المشروعات السياحية ضم محمد أحمد السقاف رئيساً، وحمود جاسم الفلاح وأحمد عبدالله الهملان وهيا أيمن بودي وياسمين فؤاد السالم وأمل البراك وعالية بدر الحميضي أعضاء.

وشغل السقاف منصب رئيس بورصة الكويت، وهو يعمل منذ أكثر من 25 عاماً في مجالات استراتيجيات تطوير الشركات والاستثمارات، وكان يترأس لجنة المكافآت والترشيحات وعضوية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة شركة بورصة الكويت.

ويمتلك خبرة في مجال التطوير العقاري وتأسيس المحافظ وتطوير المنتجات للسوق المالي إضافة إلى خبرته القيادية في مجال إدارة التغيير المؤسسي وتطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر. وشغل السقاف عضوية عدد من مجالس الإدارات في مجالات إدارة المشاريع والتصميم الهندسي والتطوير العقاري والاستثمار.