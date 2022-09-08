فارعة أسد.. مديرة لـ«التحقيقات»

الأولى

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قراراً بتكليف فارعة أسد عمادي القيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات، وذلك نظراً لتقاعد اللواء فهد الدوسري بانتهاء مدة خدمته. وكانت عمادي عند تعيينها من أصغر المدعين عمراً، وأهلتها خبرتها في العمل بالادارة العامة للتحقيقات لسنين طويلة، وتوزعت على إدارة التفتيش الفني، وإدارة تحقيق العاصمة، ومكتب المدير العام، لان تتبوأ منصباً متقدما في الادارة.

وعمادي حاصلة على درجة الماجستير بالقانون الجنائي من الجامعة الخليجية في البحرين عام 2012، ودبلوم دراسات عليا بالقانون العام من الجامعة نفسها عام 2010، وشهادة ليسانس حقوق عام 1994 من جامعة الكويت والتحقت بوظيفة محقق قانوني درجة {ج} بالادارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية عام 1995، وتدرجت في مناصب عدة الى أن صدر مرسوم أميري بتعيينها نائب مدير عام للإدارة العامة للتحقيقات عام 2016.

وبدأت بوظيفة محقق قانوني (درجة ج) ووصلت الى درجة مدعي عام، والتي تعادل المحامي العام في النيابة العامة عام 2014، واختيرت عام 2016 نائب مدير عام الادارة العامة للتحقيقات، وصدر بها مرسوم أميري.