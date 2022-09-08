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قال مراقب المحطات في إدارة الارصاد الجوية ضرار العلي: إن البلاد تشهد هذه الأيام طقسا حارا ورطبا في المناطق الساحلية وأغلب المناطق السكنية، مشيرا الى انه قد تلامس نسبة الرطوبة 100 في المئة وقد تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب الخفيف خصوصا على السواحل والمناطق الزراعية.

ولفت الى وجود فرص لأمطار خفيفة متفرقة اليوم الخميس تقل فرصتها غدا الجمعة. وأضاف العلي في تصريح لـ كونا أنه في هذه الفترة من كل عام يؤثر ضعف وتفكك منخفض الهند الموسمي على المنطقة خلال فصل الصيف وتكون الرياح السائدة شرقية وجنوبية شرقية تؤدي الى ارتفاع الرطوبة النسبية.

وتوقع أن تستمر الرطوبة الى غد الجمعة وتقل تدريجيا يوم السبت مع تحول الرياح الى شمالية غربية على المناطق الغربية ورياح متقلبة الاتجاه ليكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الغربية ورطبا نسبيا خاصة على البحر والمناطق الساحلية.