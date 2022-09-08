20 مليار دينار.. السقف المتوقع للموازنات المقبلة

الأولى

يطال التغيير كل شيء، حيث تكافح الحكومة عدة أوجه من القصور الاقتصادي، بمعطيات جديدة وسريعة تضمن تحقيق خطوات إصلاحية ملموسة.

وفي هذا الصدد طلب مجلس الوزراء في وقت سابق من وزارة المالية تحديد سقف الإنفاق لموازنات السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـالنهار، إن هناك توجيهات نحو ضغط المصروفات الى الحدود الدنيا والاستغناء عن أي مصروفات عبثية كانت تنفق في غير موضعها.

وبينت أن جوانب إنفاق ستتم ازالتها أو ضغطها للحدود الدنيا، متوقعة سقفاً لا يتخطى الـ20 مليار دينار خلال الموازنات الثلاث المقبلة. وقالت المصادر إن توجيهات صدرت إلى جميع الجهات، بضرورة عدم تجاوز سقف المصروفات عند تقدير مشروع الميزانيات، مع الأخذ في الاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات من دون الإخلال بالأداء. واشارت الى ان البنود التي تتضخم كالرواتب والاعانات وغيرها، سيقابلها بنود تتقلص، مع رغبة حقيقية في زيادة ايرادات القطاع غير النفطي بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وتشير بيانات الى ان الإيرادات غير النفطية في الميزانية تصل إلى نحو ملياري دينار، وتتركز في 5 جهات هي وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. ومن أبرز محطات الوفر المالي ضغط ميزانيات الهيئات والجهات المستقلة والملحقة.