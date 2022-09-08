الحضانات.. 1800 دينار الحد الأعلى للطفل الواحد

الأولى

أصدر وزير التجارة وزير الشؤون فهد الشريعان قراراً يتضمن مجموعة من القواعد اللازمة لطلب ترخيص دور الحضانة وما يجب أن تقدمه من الخدمات إضافة إلى الأنشطة المسموح والمحظور القيام بها. وقال في بيان صحافي أمس إن اللائحة التنفيذية تتضمن الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في دار الحضانة سواء ما يتعلق بالمبنى أو بالمنطقة. وأوضح البيان أن اللائحة تضمنت تحديد مراحل وقواعد قبول الأطفال في دور الحضانة وتشكيل الجهاز الإشرافي والإداري لكل دار وآليات الرقابة والتفتيش. وحددت المادة 30 من القرار بألا تتجاوز قيمة الرسوم 1800 دينار للطفل الواحد عن العام الدراسي بواقع قسط شهري 200 دينار، وأن تحدد الوزارة الرسوم لدور الحضانة بالتنسيق مع الجهات المعنية مع مراعاة نوع الخدمات والأنشطة التي تقدم. ووفقاً للقرار الوزاري فقد سمحت المادة الثالثة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وجمعيات النفع العام أو أي جهة عمل تقتضي طبيعة عملها أو ظروف العاملين بها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص بإنشاء الدار وفقاً لأحكام القانون. ومنعت المادة الرابعة إصدار تراخيص عدة للمرخص له دار حضانة مع جواز فتح فرع أو أكثر بذات اسم الحضانة، في حين منعت المادة الثامنة التنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة كتابية من الوزارة. واشترط في الحصول على الترخيص بحسب المادة 12 أن يكون المتقدم كويتيا وحاصلا على مؤهل دبلوم أو جامعي ولا يعمل بجهة حكومية أو أهلية. واشترط في المادة 22 من الفصل السادس، أن يكون الجهاز الإداري والإشرافي العامل بدار الحضانة من الإناث فقط وذلك لوظائف «مديرة الدار، مشرفة، مساعدة مشرفة، سكرتيرة »، كما اشترط أن تكون مديرة الدار جامعية في المجال التربوي أو دبلوم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات. ودعت المادة 23 إلى توفير الجهاز الإشرافي للأطفال بأن تكون هناك مشرفة ومساعدة لكل 5 أطفال في مرحلة الرضع، ولكل 7 في مرحلة الفطام، ومشرفة لكل 8 في مرحلة الفطام، ومشرفة لكل 10 في مرحلة الحضانة.