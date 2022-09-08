«الإعلام» و«الاتصالات»: على «نتفلكس» الالتزام بالقيم والعادات

الأولى

أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاعلام تأييدهما الكامل للخطوة التي قامت بها لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتواصل مع منصة «Netflix» لإزالة كل محتوى من شأنه أن يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

جاء ذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز القيم الإسلامية والعادات المجتمعية والسعي إلى تحصين النشء في مجتمعنا والمحافظة عليه.

وجددت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاعلام التأكيد على عزمهما متابعة مدى التزام المنصة بضوابط البث في الكويت، وإزالة المحتوى المخالف الموجه للجمهور، وخصوصاً فئة الأطفال، وعدم عرض أي مواد لا تتماشى مع القيم المجتمعية ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الكويت.

وقالتا انه في حال استمرار المنصة بنشر المحتوى المخالف للمحاذير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.