الخميس 08 سبتمبر 2022 ,12 صفر 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
السعودية تطلق مشروع «رؤى المدينة» لخدمة 30 مليون معتمر... إنجازات أقرب للمعجزات!
دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. علي محمد فخرو
أ. د. خليفة بهبهاني
وائل يوسف المطوع
سامي عبداللطيف النصف
د. عبدالله الحواج
المحامي ناصر المحياني
حامد السيف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
محمد السقاف رئيساً لـ«المشروعات السياحية»
الرطوبة.. 100 %
موضي المطيري «قالت اللي محَّد قاله»
بريطانيا.. «وزراء السيادة» غير بيض للمرة الأولى
قفال.. والحصيلة «منخفضة»!
فارعة أسد.. مديرة لـ«التحقيقات»
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة