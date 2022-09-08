هل ستكون مي الريحاني أول رئيسة للبنان؟

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني ترشّحها لرئاسة الجمهورية في لبنان بعد ما وصفته بإلحاح من فاعليات في الشأن العام ودعم قوي تلقّته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في فندق البستان في بيت مري، في حضور فاعليات من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واكاديمية وإعلامية، حددت الريحاني «إنقاذ الكيان واستعادة الدولة» هدفا لترشحها وشرحت رؤيتها القائمة على «حماية هوية لبنان» المبنية على الحرية وتعزيز الديموقراطية و«تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها» وأكدت ضرورة «ضمان استقلال القضاء» كشرط أساسي لتطبيق القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية، مشددةً العمل على تحقيق و«ضمان قوة وجهوزية المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية» كمدخل ضروري لفرض هيبة الدولة. وتعهدت الريحاني العمل بـ«وضع قانون جديد للانتخاب يضمن تمثيلاً شفافاً للبنانيين ويراعي مقتضيات الدستور» وقانون أحزاب يسهم في خلق حياة سياسية خارج التجاذب الطائفي والطموحات الشخصية.

ومي الريحاني التي قد تصبح اول سيدة تفوز بمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان هي ابنة الاديب والناشر البرت فارس الريحاني مؤسس «دار الريحاني للنشر» عام 1937 وعمها هو الاديب امين الريحاني، وفي سجلها أكثر من أحد عشر كتابا ثمانية منها باللغة الإنكليزية.

وهي مديرة كرسي جبران خليل جبران للقيم والسلام في جامعة ميرلاند في الولايات المتحدة الاميركية وعضو في الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم وفي لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية. وعملت مع أكثر من 40 حكومة ونجحت في وضع مشاريع وعقود وبرامج عمل في مجال الانماء التربوي، لدول عدة في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.

