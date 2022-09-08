«الاتحادية» تُنهي محاولات الصدر لحل البرلمان

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بغداد- الوكالات: ردت المحكمة الاتحادية، العليا في العراق امس الدعوى المقامة من التيار الصدري بشأن حل البرلمان وهو ما يرسم نهاية المسار القضائي لمحاولات زعيم التيار مقتدى الصدر حل البرلمان الذي استقال منه نواب التيار الصدري.

وقالت المحكمة في بيان: إن «اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل» مشيرة الى أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين». واضافت إن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته».

لكن المحكمة اوضحت أن اختصاصاتها بموجب الدستور «ليس من ضمنها حل البرلمان» واكدت أنه «لا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري».

وقالت مصادر سياسية إن قرار المحكمة «بات وملزم لجميع القوى السياسية». وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، والذي جاء ردا على مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة. ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة. ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي فرغم نجاح الصدر في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلا أنه لم ينجح في تشكيل حكومة، وتفاقمت الأزمة نهاية يوليو الماضي، مع دخولها مسار الاحتجاجات ثم الاشتباكات، ولم ينجح خصومه أيضا في تشكيل حكومة. ويتركز الخلاف حول رفض التيار تسمية محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، إذ يعتبره مواليا لنوري المالكي، الخصم الأبرز للصدر، بالإضافة إلى مسألة تقديم الانتخابات في حين يريد الإطار تشكيل حكومة أولا.

