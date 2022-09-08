«فوكس نيوز»: بايدن يحول الولايات المتحدة إلى أوكرانيا

عربيات ودوليات

قال المذيع الأميركي، تاكر كارلسون، إن الرئيس جو بايدن، يبني ديكتاتورية في البلاد على غرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. جاء ذلك خلال حواره مع ضيفه، جيسون هينكل، الذي صرح بأن «جو بايدن يقودنا إلى دولة فاشية ويأخذ نموذجا لما يفعله زيلينسكي في أوكرانيا». وانتقد كارلسون الرئيس الأوكراني لحظره وسائل الإعلام البديلة في البلاد، وقارن ذلك بكيفية قيام بايدن بمراقبة الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصف الجمهوريين بـ «تهديد للديمقراطية». ووفقا للضيف هينكل فإن زيلينسكي وبايدن يتصرفان على نفس النحو لأن كليهما يتبع المنظمات الغربية الدولية. وكان زيلينسكي دعا في وقت سابق، متحدثا في منتدى 2000 ببراغ، الاتحاد الأوروبي إلى حظر بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية على أراضيه. وقد أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2016، قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تسمية سبوتنيك وRT بوصفهما التهديدات الرئيسة في هذه الوثيقة. كما اتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأميركي، وكذلك الرئيس الفرنسي، سبوتنيك وRT، بالتدخل في الانتخابات الأميركية والفرنسية، دون أن يقدموا أي دليل على ذلك، بينما وصف ممثلو وسائل الإعلام الروسية مثل هذه التصريحات بأنها عارية من الصحة.