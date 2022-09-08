بريطانيا.. «وزراء السيادة» غير بيض للمرة الأولى

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: اختارت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس حكومة لا تتولى فيها المناصب الثلاثة الرئيسة شخصيات من المواطنين البيض، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقد أعلنت تراس تشكيل حكومتها فور تسلمها السلطة الثلاثاء خلفا لبوريس جونسون.

فقد تولى كواسي كوارتينغ الذي قدم والداه من غانا في ستينيات القرن الماضي منصب وزير الخزانة (المالية)، فيما أصبح جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، وتتحدر والدته من سيراليون، في حين أن والده من البريطانيين البيض. وتولت سويلا برافرمان منصب وزيرة الداخلية، ويتحدر والداها من موريشيوس وكينيا.

وكان الوزراء الثلاثة من الحلفاء المقربين لتراس خلال حملتها للفوز بقيادة حزب المحافظين، والتي كانت وزيرة للخارجية في الحكومة السابقة.

ويأتي تعيين الوزراء السود ضمن توجه من حزب المحافظين اتبعه خلال السنوات القليلة الماضية ويقضي بتنويع مرشحيه للبرلمان من حيث الانتماءات العرقية. وكان أول وزير غير أبيض يعين في حكومة بريطانية هو بول بواتينغ الذي شغل في العام 2002 منصب وزير الخزانة.

على صعيد متصل قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة «أعادا التأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين، وأعربا عن استعدادهما لتعميق تلك العلاقات»، وذلك في أول اتصال بينهما بعد تولي تراس منصبها الجديد. وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن وتراس «بحثا أهمية استمرار التعاون الوثيق بشأن التحديات العالمية بما في ذلك دعم أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي والتصدي للتحديات التي تطرحها الصين ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وتأمين طاقة مستدامة بأسعار معقولة». وتابع البيان أن الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء البريطانية بحثا «أهمية التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية».

وفي بريطانيا، قالت متحدثة باسم داونينغ ستريت، في بيان، إن بايدن هنأ تراس على تعيينها، ومن جانبها قالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها «تتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس بايدن كقادة للديموقراطيات الحرة لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما المشكلات الاقتصادية الشديدة التي نتجت عن حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وأضافت المتحدثة أنهما «أكدا على القوة الدائمة للعلاقة الخاصة بين البلدين، واتفقا على أن الشراكة بين بلدينا، المدعمة بقيمنا المشتركة، كانت ضرورية للدفاع عن الحرية والديموقراطية وتعزيزهما في العالم»، وذكرت أن بايدن وتراس «يتطلعان إلى الاجتماع مرة أخرى قريبا».

