بوتين: العدوان الغربي علينا «يهدد كل العالم»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهاماته للغرب بما وصفه «العدوان على بلاده» محملاً إياه مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية الحاصلة ومحذراً من تفاقم أزمة الغذاء حول العالم. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية، امس: إن العقوبات على بلاده «تشكل خطراً على العالم بأسره»، مؤكدا أنه من المستحيل عزل روسيا، مردفا «ويكفي فقط النظر إلى الخريطة»

كما اعتبر أن القرارات التي اتخذتها الدول الغربية في ما يتعلق بالاقتصاد والأمن «قصيرة النظر» على حد وصفه ورأى أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي، عبر فرضه العقوبات على روسيا، مضيفا أن « الشركات الأوروبية فقدت التنافسية بسبب خطوات اقتصادية خاطئة لقيادات الدول الغربية». كذلك أشار إلى أن «الغرب يريد فرض نماذج سلوك خاصة به، تخدم مصالحه ولا تخدم سواها»، مضيفاً أن «هناك هيمنة مراوغة للولايات المتحدة في السياسة العالمية بالوقت الحالي».

وحذر من أن الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف، معتبراً أن «هذا الأمر مؤسف» محملاً الغرب المسؤولية. وأكد أن «كل صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا تم تصديرها إلى أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة» كما قال «واشنطن تسعى إلى فرض أجندتها السياسية على القارة الأوروبية، غير عابئة بمصالح الأخيرة، تحت مزاعم وحدة الأطلسي».

وختم مشددا على أن بلاده نجحت في مواجهة ما وصفه بـ «العدوان الاقتصادي الغربي». وأشار إلى أن التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام الحالي سيكون عند 12% مضيفا أن روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية. ولفت الرئيس الروسي إلى أنه سيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية مؤكدا أن الاقتصادات الآسيوية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات الغربية. وأضاف أن «دور دول منطقة آسيا والمحيط الهادي شهد نموا متزايدا»، مشيرا إلى أن روسيا ترى أن هناك مزيدا من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط وإيران. كما وعد بوتين بالعمل على تمديد الممر البحري عبر القطب الشمالي الذي يعتبر ممرا آمنا لسفن الشحن.

الى ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب» مشيرة إلى أن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب «ليس السبيل الأكثر فعالية لمحاسبة موسكو». وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحافيين أن «تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود» فضلا عن تأثيره بشكل خطير على القدرة على تقديم المساعدة في مناطق من أوكرانيا. وحذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية،

من جهة ثانية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر إن لدى بلاده مؤشرات على أن روسيا لجأت إلى كوريا الشمالية للحصول على ذخائر لم يحدد طبيعتها فيما تبادلت روسيا والمجموعة الدولية الاتهامات بشأن المسؤولية عن مخاطر «كارثية» يمكن أن تقع بسبب الحرب في محيط محطة زاباروجيا النووية. وأضاف رايدر أن الأمر يشير إلى التحديات التي تواجهها روسيا في حربها على أوكرانيا.

