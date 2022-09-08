الأمم المتحدة تحذِّر من كارثة إنسانية في باكستان

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عواصم - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في باكستان التي ضربتها فيضانات مدمرة، غداة إنشائها جسرا جويا لإرسال مساعدات للمتضررين.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص في باكستان بالفيضانات التي تسببت بها أمطار موسمية قياسية فاقمها التغير المناخي. وتسببت الفيضانات بمقتل نحو 1300 شخص وجرفت منازل ومتاجر وطرقات وجسورا. وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن تضرر أكثر من 1460 مركزا صحيا، من بينها 432 مركزا مدمرا بالكامل، ومعظمها يقع في إقليم السند في جنوب شرق باكستان.

وأنشأت منظمة الصحة العالمية مع شركائها أكثر من 4500 مستوصف ميداني وتم توزيع أكثر من 230 ألف اختبار سريع للإسهال المائي الحاد والملاريا وحمى الضنك والتهاب الكبد والشيكونغونيا. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يساريفتش لصحافيين في جنيف إن أوبئة «كوفيد-19» وفيروس نقص المناعة البشرية وشلل الأطفال والإسهال الحاد والتيفوئيد والحصبة قد تتفاقم. وأضاف «لقد تلقينا تقارير حول ارتفاع عدد الإصابات بالإسهال المائي الحاد والتيفوئيد والحصبة والملاريا، خصوصا في المناطق الأكثر تضررا». وأشار إلى أن الوصول إلى المناطق التي تضررت بشدة من الفيضانات لا يزال صعبا. وغمرت الفيضانات نحو ثلث مساحة البلاد. وقد تشهد معدلات الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة جراء سوء التغذية الحاد، ارتفاعا بسبب توقف عمل أجهزة الصحة. وتوقع يساريفيتش أن «يصبح الوضع أسوأ».

وفي مقابل الفيضانات في باكستان فإن الجفاف يفتك بالصومال فقد قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن مئات الأطفال لقوا حتفهم بالفعل في مراكز التغذية بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة. وتحدث مسؤول في إحدى المناطق الصومالية عن استقبال أشخاص يتضورون جوعا ساروا لمسافات طويلة وأطفالهم على أكتافهم هربا من الجفاف وعنف حركة «الشباب» المتشددة ولفظ بعض الأطفال أنفاسهم الأخيرة بالفعل في أثناء هذه الرحلة الشاقة. وتشهد منطقة القرن الأفريقي غيابا للأمطار للعام الخامس على التوالي. وتسببت مجاعة في الصومال عام 2011 في مقتل أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.

وقالت وفاء سعيد ممثلة «يونيسف» في الصومال في إفادة صحافية «أفادت تقارير بأن حوالي 730 طفلا لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها». وهذه المراكز مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد وغيره من المضاعفات مثل الحصبة أو الكوليرا أو الملاريا ولا تقدم سوى لمحة بسيطة عن حقيقة الوضع في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال فيكتور تشينياما المتحدث باسم يونيسف في مقديشو «ليست لدينا الصورة كاملة. لقد التقيت بالعديد والعديد من العائلات التي لقي أطفالها حتفهم على الطريق (إلى المراكز)». وقال أحمد شاير، وزير الإعلام بولاية جلمدج إلى الشمال من العاصمة مقديشو، إن 210 أشخاص لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في الأشهر الأخيرة.

وأضاف لرويترز «أحرقت حركة (الشباب) خمس بلدات بالكامل وأضرموا النيران حتى بالآبار حتى تحولت إلى رماد هؤلاء السكان كانوا يواجهون الصعاب بالفعل بسبب الجفاف الذي أدى لنفوق نصف ماشيتهم، ونهبت (الشباب) ما تبقى منها». ومضى قائلا إن حوالي ألف أسرة، كل منها لديها سبعة أطفال على الأقل، هربت من المنطقة سيرا على الأقدام وتعذر إنقاذها بسبب مخاطر التعرض لهجمات.

