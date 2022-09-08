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دوليه

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أنس إلى نصف نهائي «أميركا المفتوحة»


باتت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-6 (7-4) أول من امس في ربع النهائي.
وحذت جابر حذو النروجي كاسبر رود، الذي حجز أولى بطاقات دور الاربعة لدى الرجال بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-4 و7-6 (7-4). وتلتقي جابر البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الأميركية كوكو غوف في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام.


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