سان جرمان نجح في اختبار يوفنتوس

دوليه

حسم باريس سان جرمان مواجهة القمة أمام ضيفه يوفنتوس وتغلب عليه 2-1، فيما ضرب ريال مدريد حامل اللقب بقوة وهزم سلتيك الاسكتلندي 3-0 أول من امس في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة الفرنسية باريس وفي منافسات المجموعة الثامنة ، قدّم باريس سان جرمان أداء عاليا في الشوط الأول، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة عندما لعب البرازيلي نيمار كرة ساقطة جميلة إلى منطقة الجزاء عاجلها النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بتسديدة «على الطائر» عجز عنها تماما الحارس ماتيا بيرين.

وواصل لاعبو باريس سان جرمان عزفهم الجميل قبل أن يهزوا الشباك الإيطالية بهدف ثانٍ في الدقيقة 22 بعد جملة فنية مبهرة ترجمها المتألق مبابي في المرمى الإيطالي إثر لعبة مشتركة مع المغربي أشرف حكيمي.

ورغم أفضلية الفريق الباريسي في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، إلا أن البديل الأميركي ويستون ماكيني نجح في تقليص الفارق برأسية محكمة بعد عرضية نموذجية من الصربي فيليب كوستيتش في الدقيقة 53، وكاد يوفنتوس يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عندما لعب الكولومبي خوان كوادرادو كرة عرضية للصربي دوشان فلاهوفيتش الذي صوبها على المرمى لكن الحارس جانلويجي دوناروما تصدى ببراعة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلّب بنفيكا على ماكابي حيفا بهدفين نظيفين سجلهما رافا سيلفا (50) وغريمالدو (54).

وفي المجموعة السادسة ضرب ريال مدريد بقوة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الكبير على مضيفه سلتيك 3-0 في غلاسكو. ونجح النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14)، في امتصاص الحماس الكبير والاندفاع القوي لأصحاب الأرض في الشوط الأول ودك شباكهم بثلاثية في الثانية تناوب على تسجيلها البرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والكرواتي لوكا مودريتش (60) والبلجيكي إيدين هازار (77).

وكانت الأفضلية للفريق الاسكتلندي في بداية المباراة بضغطه على دفاع النادي الملكي الذي عانى كثيرا وارتبك في التعامل مع هجمات أصحاب الأرض خصوصا عبر المهاجم الياباني ريو هاتاتي.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة قائده الدولي الفرنسي كريم بنزيمة في ركبته اليمنى فدفع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالدولي البلجيكي إيدين هازار (30).

ونجح فينيسيوس في افتتاح التسجيل للنادي الملكي عندما تلقى كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى لفالفيردي تابعها الدولي البرازيلي بيمناه على يسار الحارس جو هارت (56).

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان من صناعة هازار الذي تلاعب بالدفاع الاسكتلندي من منتصف الملعب ومرر كرة على طبق من ذهب الى مودريتش داخل المنطقة فتلاعب بدوره بمدافعين ولعبها ببراعة بخارج قدمه اليمنى من مسافة قريبة على يمين هارت (60). وكلل هازار مجهوداته بهز الشباك اثر هجمة منسقة مرر على اثرها كروس كرة عرضية خلف الدفاع الى كارفاخال فهيأها للدولي البلجيكي الذي تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (77). وفي المجموعة ذاتها، عاد شاختار دانييتسك الأوكراني بفوز غال من ألمانيا على حساب مضيفه لايبزيغ الألماني 4-1.

وفي المجموعة السابعة عاد مانشستر سيتي الانكليزي من ارض اشبيلية الاسباني بفوز لافت 4-0 بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي النروجي العملاق ارلينغ هالاند.

وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 20 و67، واضاف فيل فودن (58) والبرتغالي روبن دياش (90+2) الهدفين الاخرين. ودخل اشبيلية المباراة بعد خسارته بثلاثية نظيفة امام برشلونة على الملعب ذاته نهاية الاسبوع الماضي، لكن الامور لم تكن افضل لأنه مني بخسارة اقسى ذاتها امام منافسه الانكليزي. وعموما، يخوض اشبيلية موسما سيئا حتى الان، حيث حصد نقطة واحدة من اربع مباريات في لا ليغا.

في المقابل، وجه مانشستر سيتي الذي لم يحرز لقب هذه المسابقة اطلاقا وحل وصيفا عام 2021، رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه الاخرين بأنه مرشح فعلي للتتويج بها هذا الموسم.

وفي المجموعة ذاتها، استهل بوروسيا دورتموند الالماني مشواره بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0.

