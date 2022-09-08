لايبزيغ أقال مدربه

دوليه

أقال نادي لايبزيغ الألماني أول من أمس مدربه الإيطالي دومينيكو تيديسكو إثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «انفصل لايبزيغ عن دومينيكو تيديسكو بأثر فوري. هذه نتيجة مناقشات معمقة بعد الهزيمة 4-1 على أرضنا أمام شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا مساء أول من أمس».

وأضاف أنه «تم إعفاء أيضا المساعدين أندرياس هينكل وماكس أوروفانتشكي من مهامهما. سيقدم النادي معلومات عن خلف المدرب في الوقت المناسب». والى جانب هذه الخسارة الفادحة، يعاني لايبزيغ الذي كان دائما ينافس بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا الى جانب بوروسيا دورتموند، من بداية سيئة في الدوري الالماني، إذ اكتفى بفوز واحد من أول خمس مراحل مقابل تعادلين وخسارتين ويحتل المركز الحادي عشر.

