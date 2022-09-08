سقوط أول لتشلسي.. وميلان نجا من الهزيمة

دوليه

استهل تشلسي الإنكليزي بطل الموسم قبل الماضي مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بسقوط مدوٍّ أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 0-1 أول من أمس في زغرب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وسجل ميسلاف أورسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 ليعزز فريقه سجله الخالي من الهزائم على ملعبه «ماكسيمير» إلى 20 مباراة في مختلف المسابقات.

وهي المرة الثالثة التي يبدأ فيها تشلسي، بطل 2013 و2021، مشواره في المسابقة القارية العريقة بالخسارة بعد 2013 أمام بازل السويسري و2019 أمام فالنسيا الإسباني.

وظهر تشلسي الذي أنفق نحو 300 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الأخيرة، بمستوى مخيب وفشل نجومه في فك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض وخلق فرص حقيقية للتسجيل.

ونجح دينامو زغرب في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات اللعب من هجمة مرتدة بدأها المدافع النمسوي روبرت ليوبيتشيتش من منطقة جزاء فريقه عندما قطع هجمة للفريق اللندني فلعب الكرة طويلة إلى برونو بيتكوفيتش الذي هيأها برأسه إلى ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس كيبا قبل أن يلعبها بيمناه بلمسة رائعة على يساره فعانقت المرمى الخالي (13).

وفي المجموعة ذاتها، نجا ميلان الإيطالي، ثاني الفرق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (7 مرات) من فخ مضيفه سالزبورغ النمسوي وعاد بتعادل ثمين 1-1.

وكان سالزبورغ البادئ بالتسجيل بواسطة السويسري نواه أوكافور (28)، لكن الدولي البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس أدرك التعادل في الدقيقة 40.

