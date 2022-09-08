مان يونايتد وأرسنال وروما تستهل مشوارها في «دوري أوروبا»

دوليه

تستهل أندية مان يونايتد وأرسنال الانكليزيان وروما الايطالي بقيادة مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) مرشحة طبيعية للمنافسة على اللقب الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا في الموسم التالي.

وتخوض فرق هذه المسابقة برنامجا مضغوطا، حيث يتعين عليها إنهاء دور المجموعات في الثالث من نوفمبر اي قبل 17 يوما من انطلاق مونديال قطر في 20 منه. وهذا يعني أن الفرق الثلاثة المرشحة ستعتمد على عمق تشكيلاتها بموازاة المحافظة على مواصلة التحدي على المراكز الاولى في الدوريين الانكليزي والايطالي.

ومن غير المتوقع ان تواجه كتيبة الهولندي إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد الجديد أي صعوبة في تخطي هذا الدور لان القرعة اوقعت مان يونايتد في مجموعة في متناوله الى جانب ريال سوسييداد الاسباني وشريف تيراسبول المولدافي وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

ويستهل الشياطين الحمر المشوار على ملعب «اولد ترافورد» اليوم باستضافة ريال سوسييداد.

اما ارسنال فيلعب في مجموعة تضم ايندهوفن الهولندي وبودو/غليمت النروجي وزيوريخ السويسري. في المقابل، يأمل مورينيو في قيادة روما الى لقبه الثاني القاري تواليا بعد ان فاز معه بمسابقة كونفرنس ليغ في نسختها الاولى الموسم الماضي بفوزه على فينورد روتردام الهولندي 1-0 في النهائي.

