بالميراس ودع «ليبرتادوريس»

دوليه

خرج حامل اللقب في العامين الاخيرين بالميراس من الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس على يد الفريق البرازيلي الآخر أتلتيكو بارانينسي، بعد تعادلهما 2-2 إيابا أول من امس في ساو باولو بعد تفوق الاول 1-0 ذهابا على أرضه. وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها بارانينسي الدور النهائي للبطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بعد العام 2005 عندما سقط ضد ساو باولو. ومهّد بالميراس الطريق باكرا أمام تعويض تأخره من المباراة الاولى عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر غوستافو سكاربا. إلا أن الفريق تعرض لانتكاسة بعد أن اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني إثر طرد موريلو قبل الاستراحة ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ قاس، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بعد أن اكتفى الحكم بداية بالصفراء (45+3). مع ذلك، نجح أصحاب الارض في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 55 برأسية المدافع الباراغوياني غوستافو غوميس. لكن بارانينسي الذي لم يشكل خطورة في الشوط الاول وخاض المباراة بغياب مدربه لويس فيليبي سكولاري الذي طرد في لقاء الذهاب، انتفض في الثاني مقلصا الفارق بداية عبر بابلو بعد دقيقة من نزوله بديلا (64)، قبل أن يسدد الضربة القاضية بهدف التعادل للبديل الاخر الاوروغوياني دافيد تيرانس. ويلتقي بارانينسي في نهائي 29 أكتوبر في غواياكيل في الاكوادور، فلامنغو او فيليس ساسرفيلد الارجنتيني، علما أن الفريق البرازيلي اكتسحه برباعية نظيفة ذهاباً في بوينوس أيرس.

