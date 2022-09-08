الزمالك بالقوة الضاربة في «سوبر لوسيل»

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استعان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك المصري بـ23 لاعبا خلال رحلة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الهلال السعودي مساء غد الجمعة في كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي. وشهدت قائمة الزمالك ظهور الثنائي المنضم حديثا للفريق المغربي زكريا الوردي لاعب الوسط والجناح السنغالي إبراهيما نداي. وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:‏‎

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية. خط الدفاع: محمود حمدي (الونش)، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد طارق، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور، زكريا الوردي، محمد أشرف (روقة)، يوسف إبراهيم (أوباما)، محمود عبدالرازق (شيكابالا)، أحمد سيد (زيزو)، سيف فاروق جعفر، سيد عبدالله (نيمار). خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الجزيري، يوسف أسامة نبيه.

وتقابل الفريقان في 4 مباريات سابقة وفاز الزمالك في مواجهتين مقابل انتصار وحيد للزعيم السعودي وتعادل وحيد بين الفريقين.

وكان اللقاء الأول بين الزمالك والهلال بربع النهائي بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003 – 2004 والذي كان يقام بنظام المجموعات واستضاف الهلال مباراة الذهاب بالجولة الثالثة بملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض وفاز الهلال بنتيجة 2-0. سجل للهلال سامي الجابر في الدقيقة 21 من ضربة رأس ثم أضاف العاجي كانديا تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 39. وتقابل الفريقان في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات باستاد القاهرة، وانتهت المواجهة بالتعادل بنتيجة 1-1، حيث تقدم حازم إمام قائد الزمالك في الدقيقة 69 ورد الهلال بهدف في الدقيقة 81 سجله جاتو سيسيه.

وتجدد الموعد بين الفريقين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لنفس النسخة في العاصمة اللبنانية بيروت وتفوق الزمالك بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة. وكان اللقاء الرابع والأخير بين الفريقين يوم 6 أكتوبر 2018 في بطولة كأس السوبر المصري السعودي على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض وفاز الزمالك بهدفين لهدف.

