سواريش يودع الأهلي

دوليه

وجه البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للأهلي المصري رسالة وداع بعد أيام من قرار فسخ عقده مع القلعة الحمراء.

وقال سواريش عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «بكل فخر كبير مثلت أكبر ناد أفريقي.. نادي القرن وأحد أشهر أندية العالم.. النادي الأهلي».

وأضاف: «العمل الذي قمنا به وبهذه الطريقة المكثفة والمتفانية، وبشغف خلال تلك الفترة القصيرة، يترك الجميع دون استثناء يشعرون بأنهم قاموا بواجبهم». وزاد: «هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب، لكنني مازلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من مختلف الأقسام، الذين كرسوا أنفسهم للعمل على الرغم من كل العقبات، لقد كرمنا قميص النادي، شكرا لكم جميعا». وتابع: «النجاح هو أيضا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني بالعمل معهم».

