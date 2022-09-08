مخالفات.. تفرغ المحترفين.. والبادل؟

محلية

طالعتنا الصحف المحلية بخبرين لم أستغرب منهما ولكنهما أكدا ما كنت ومازلت أحذر منه ممن اتخذ القرار، سواء بالهيئات الحكومية او الرياضة الأهلية.... وهما كالتالي: أولا اتخذت البلدية قراراً بالتركيز على خمس مخالفات تعتبرها البلدية جسيمة ولا يمكن السكوت عنها! فجاءت ملاعب «البادل» من ضمنها لوجود مخالفات جسيمة في تراخيصها وإنشاءاتها العشوائية بواسطة متنفذين سابقين بالحكومة اعتقدوا ان البلدية ليست محل خوف أو اهتمام... فبعد ان «هب» التجار بتغيير رخص منشآتهم إلى ملاعب بادل من غير موافقة اشتراطات البلدية لهذا البزنس الفاشل رياضيا والناجح تسويقيا لفئة محددة من المجتمع. فتم والحمد لله بأن تعد هذه الملاعب من ضمن برنامج مكافحة الفساد لهذه اللعبة الجديدة علينا رياضياً او ترويحياً.

أما الأمر الثاني فهم موضوع الاحتراف الاجباري بكرة القدم، حيث اصدر اتحاد القدم المعين قرار احتراف اللاعبين من غير قانون حكومي، واعطى الاوامر للهيئات الحكومية والقطاع الخاص بالتساهل مع اللاعبين لكي يخرجوا من اعمالهم للتدريب من غير اي مستند حكومي رسمي بهذا الأمر، فقد أشار مساعد مدرب نادي القادسية الكابتن صالح الشيخ ان سبب تذبذب مستوى بعض اللاعبين هو لعدم موافقة ارباب أعمالهم بالتفرغ لمزاولة التدريب الصباحي من غير اي سند حكومي رسمي (قانون) مع ان ما قام به نائب مدير هيئة الرياضة الاخ محمود ابل بالاجتماع ببعض الهيئات الحكومية لتسهيل خروج اللاعبين للتدريب يشكر عليه..... إلخ. الا أنني حذرت الكثير من المسؤولين الرياضيين بأن ذلك يعتبر «شبه فساد» عندما تستثني موظفاً بالخروج للتدريب خلال فترة العمل عن باقي الموظفين في القطاع الحكومي من غير قانون منظم لذلك؟ فهل البنوك أو الجامعات أو المؤسسات القانونية والجيش والشرطة ستسمح لمنتسبيها بالغياب علشان كرة القدم او بما يسمى بدوري المحترفين الورقي؟ هذا الأمر أيضا يجب ان يعاد النظر فيه ويعيد اتحاد القدم تقييمه لقراره الارتجالي غير المدروس والا فإن الامر يعتبر «شبه فساد» إذا لم يكن هناك قانون ينظم الامر؟؟؟ فنحن نعاني من تفرغ لاعبي المنتخب، والآن تريدون ان تفرغوا كل اللاعبين (الصالح والطالح).... حذرت من ذلك والان اكررها للمسؤولين اصحاب القرار... قيموا هذه القرارات مرة أخرى.... والله من وراء القصد.

