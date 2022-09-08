loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

النصر يبحث عن فوز جديد أمام الساحل

السالمية لتجاوز عقبة الفحيحيل

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 08 سبتمبر 2022

يبحث كل من السالمية والنصر عن انتصاره الثاني في مسابقة الدوري الممتاز عندما يستقبلان الساحل والفحيحيل على التوالي اليوم في افتتاح الجولة الثانية من المسابقة. وجمع السماوي والعنابي 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، في حين فشل الساحل والفحيحيل في حصد أي نقطة. في المباراة الأولى على ستاد ثامر، يتطلع السالمية بقيادة مدربه المخضرم محمد إبراهيم إلى تجاوز الفحيحيل والوصول إلى النقطة السابعة من أجل البقاء قريباً من الصدارة على أمل القادسية المتصدر غداً أمام كاظمة.
وفاز السماوي في الجولة الأولى على التضامن بهدف دون رد، ثم تعادل مع العربي في الجولة الماضية 2-2 بعد أن تخلف بهدفين، وظهر بمستوى جيد في الشوط الثاني. أما الساحل فقد ظهر بصورة جيدة في مباراته الأولى أمام القادسية وخسر 2-3، لكن مستواه تراجع قليلاً في الجولة الثانية عند خسارته أمام النصر 1-3.
ويبدو الوضع متشابها في المباراة الثانية التي يستقبل فيها النصر ضيفه الفحيحيل القادم من الخسارة أمام القادسية، ويسعى إلى لإيقاف مسلسل الهزائم الذي وضع مدربه السوري فراس الخطيب في موقف حرج، على عكس مدرب النصر محمد المشعان الذي نال إشادة واسعة بعد التعادل مع العربي 1-1 في الجولة الأولى والفوز على الساحل في الثانية. ويملك المشعان أكثر من عنصر مميز في مقدمتهم محمد دحام، الذي قدم مستوى مميزاً في المباراتين الماضيتين، بالإضافة إلى المدافع السوري عمرو ميداني المتألق، والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجو.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة