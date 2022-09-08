السالمية لتجاوز عقبة الفحيحيل

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يبحث كل من السالمية والنصر عن انتصاره الثاني في مسابقة الدوري الممتاز عندما يستقبلان الساحل والفحيحيل على التوالي اليوم في افتتاح الجولة الثانية من المسابقة. وجمع السماوي والعنابي 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، في حين فشل الساحل والفحيحيل في حصد أي نقطة. في المباراة الأولى على ستاد ثامر، يتطلع السالمية بقيادة مدربه المخضرم محمد إبراهيم إلى تجاوز الفحيحيل والوصول إلى النقطة السابعة من أجل البقاء قريباً من الصدارة على أمل القادسية المتصدر غداً أمام كاظمة.

وفاز السماوي في الجولة الأولى على التضامن بهدف دون رد، ثم تعادل مع العربي في الجولة الماضية 2-2 بعد أن تخلف بهدفين، وظهر بمستوى جيد في الشوط الثاني. أما الساحل فقد ظهر بصورة جيدة في مباراته الأولى أمام القادسية وخسر 2-3، لكن مستواه تراجع قليلاً في الجولة الثانية عند خسارته أمام النصر 1-3.

ويبدو الوضع متشابها في المباراة الثانية التي يستقبل فيها النصر ضيفه الفحيحيل القادم من الخسارة أمام القادسية، ويسعى إلى لإيقاف مسلسل الهزائم الذي وضع مدربه السوري فراس الخطيب في موقف حرج، على عكس مدرب النصر محمد المشعان الذي نال إشادة واسعة بعد التعادل مع العربي 1-1 في الجولة الأولى والفوز على الساحل في الثانية. ويملك المشعان أكثر من عنصر مميز في مقدمتهم محمد دحام، الذي قدم مستوى مميزاً في المباراتين الماضيتين، بالإضافة إلى المدافع السوري عمرو ميداني المتألق، والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجو.

