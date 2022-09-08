الرومي: اليرموك تعرض لظلم واضح

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قال رئيس جهاز الكرة في نادي اليرموك إبراهيم الرومي إن فريقه تعرض للظلم أمام الشباب في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 1-0 أول من أمس ضمن دوري الدرجة الأولى.

وأضاف الرومي: «حكم المباراة سعود السمحان لم يحتسب ركلتي جزاء صحيحتين بعد أن لمست الكرة يد مدافع الشباب وعرقلة المهاجم عثمان الدوسري»، مشيرا الى أنه من الظلم أن يذهب مجهود اللاعبين بأخطاء تحكيمية بهذه الطريقة ويفقدهم نقاط المباراة.

واستغرب الرومي من حكم المباراة بعدم احتسابه الوقت بدل الضائع الكافي لاسيما ان المباراة شهدت إصابة عدد من اللاعبين من كلا الفريقين، إضافة الى التبديلات التي قام بها المدربان، مطالبا لجنة الحكام بأن تقوم باعادة شريط المباراة وتشاهد بنفسها الاخطاء التحكيمية التي وقع بها الحكم.

وطالب الرومي من اتحاد الكرة التحرك سريعاً لايجاد حل لمشكلة عدم وجود تقنية الفار في دوري الدرجة الاولى مما يؤثر بالسلب على نتائج الفرق وكذلك يحرم الاندية من نقاط المباراة، لافتا الى ان الوضع الحالي سيجعل الاتحاد في وضع حرج للغاية مع الاندية اذا لم تُحل هذه المشاكل.

