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برقان والشباب يتصدران «الأولى»


تقاسم برقان والشباب صدارة دوري الدرجة الأولى بعد فوز الأول على خيطان 2-1، والثاني على اليرموك 1-0 أول من أمس ضمن الجولة الثانية من المسابقة. في المباراة الأولى التي أقيمت على لستاد مبارك العيار، تقدم خيطان بهدف محترفه رينان في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يرد برقان في الشوط الثاني بواسطة فالح العجمي (49)، ومحمد فاضل (83). ورفع برقان رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، بينما خسر خيطان مباراته الأولى في المسابقة. وفي المباراة الثانية، رفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط بعد أن تجاوز اليرموك بهدف سعد العازمي، وتجمد رصيد اليرموك عند 3 نقاط.


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