«طائرة كاظمة» يعسكر في البحرين

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يقيم نادي كاظمة معسكرا تدريبياً في البحرين ابتداء من 13 سبتمبر الحالي ولمدة اسبوعين استعدادا لمنافسات الموسم المقبل التي يفتتحها البرتقالي بمواجهة الكويت في بطولة كأس السوبر 1 أكتوبر المقبل.

وسيخوض كاظمة عددا من المباريات الودية في المعسكر مع فرق المقدمة في الدوري البحريني. وكان البرتقالي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني كريستيان داريو لقيادة الفريق في الموسم المقبل، كما ضم المحترفين الكوبي أورلاندو سبيدا، والبوسني آرمن، فيما ضم أيضا لاعب القادسية سلطان أحمد. في المقابل انتقل لاعب الفريق محمد اسحاق إلى العربي وإبراهيم أحمد إلى الجهراء. ويشارك «طائرة كاظمة» في البطولة العربي التي ستقام في شهر فبراير العام المقبل.

