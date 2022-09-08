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«طائرة كاظمة» يعسكر في البحرين

زيد خلف
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الخميس 08 سبتمبر 2022

يقيم نادي كاظمة معسكرا تدريبياً في البحرين ابتداء من 13 سبتمبر الحالي ولمدة اسبوعين استعدادا لمنافسات الموسم المقبل التي يفتتحها البرتقالي بمواجهة الكويت في بطولة كأس السوبر 1 أكتوبر المقبل.
وسيخوض كاظمة عددا من المباريات الودية في المعسكر مع فرق المقدمة في الدوري البحريني. وكان البرتقالي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني كريستيان داريو لقيادة الفريق في الموسم المقبل، كما ضم المحترفين الكوبي أورلاندو سبيدا، والبوسني آرمن، فيما ضم أيضا لاعب القادسية سلطان أحمد. في المقابل انتقل لاعب الفريق محمد اسحاق إلى العربي وإبراهيم أحمد إلى الجهراء. ويشارك «طائرة كاظمة» في البطولة العربي التي ستقام في شهر فبراير العام المقبل.


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