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«طائرة العربي» يدرس الاستغناء عن مكسيم

زيد خلف
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الخميس 08 سبتمبر 2022

تبحث إدارة فريق الكرة الطائرة في النادي العربي الاستغناء عن المحترف الروسي مكسيم شمياتخين في ظل الأداء غير المقنع الذي قدمه اللاعب مع الفريق في بطولة العين الاماراتي الأخيرة، والتي احتل بها الأخضر المركز الأخير. وكان العربي تعاقد مع شمياختين إلى جانب البيلاروسي فياسلاف شارابوفيتش الذي ظهر بمستوى أفضل وإن لم يلب طموح الإدارة الفنية للأخضر بقيادة المدرب الإيطالي اليساندرو لودي. ويسعى العربي إلى الدخول إلى دائرة المنافسة بقوة في الموسم المقبل، وهو يدرك جيداً ان وجود المحترف المتميز سيمنح الفريق القوة المطلوبة للمنافسة على الالقاب، وهو دعم صفوفه أيضا باللاعبين المحليين موسى بحروه ومحمد اسحاق ومبارك عبدالهادي، وهو ما يؤكد أن الفريق يطمح إلى المنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل.


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