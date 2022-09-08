العقل العربي «2/3»

آراء

لم يعش العقل العربي فترة نقاهة كافية من مأزقه الكبير بعد عام 1967، سقط المشروع العربي القومي، وتراجعت قضية العرب والمسلمين الأولى وهي القضية الفلسطينية عشرات الخطوات إلى الخلف، أصبحت شأنها في ذلك شأن القضايا الهامشية الأخرى، رغم كل ما يُقال عن محوريتها، وعن ماهيتها، وعن أهميتها، بعد النصر المؤزر للعرب في عام 1973 وبعد ما يُطلق عليه باتفاقيات السلام متعددة المراحل والوجهات، وبعد سقوط المشروع العربي في بئر التشوهات، لم يعد ما يذهب للعقل الجمعي في المنطقة ما يؤهله لاستكمال المسيرة، ما يعينه على تحمل مشقة أو أعباء ما حدث له من إصابات هيكلية في الصميم من تكوينه، ولم تعد النخبة التي تجاوزت أمانها قادرة أن تواجه شيخوختها المبكرة بروح الشباب اليافع اليانع، بقلب ملؤه الإيمان بما فات، حيث ما فات مختلف عليه، وحتى الإيمان بما هو آت، حيث ما هو آت في علم الغيب، لم تكن النخبة التي ورثت «تركة» ثقيلة قادرة على الإفلات من العيوب والتشوهات التي لحقت بطريقة التفكير التي طفت على سطح الأحداث، بل والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أمتها.

أصبح العقل العربي مهزوزًا للدرجة التي لم يعد قادرًا فيها على الحكم بدقة والفرز بعدالة بين الغث والسمين، بين الطيب والشرير، بين الصالح والطالح، لم يعد التاريخ القريب يحمل من صكوك الغفران ما يكفي لكي يكمل المشوار، ولم يعد ما يصل إليه من أخبار أو معلومات أو حتى قراءات جديرا بأن يُفسر ما حدث، أو قديرا بأن يوغل وبعدالة في كيفية إنقاذ العقل العربي من الهلاك، وبالفعل تحول كل شيء إلى ما يشبه الكابوس، أصبح للكتاب التقليدي كتاب مضاد، وللأغنية الوطنية أغنية مناهضة، وللقصيدة الخالدة أخرى مشكوك في أوزانها وإيقاعاتها بل ولغتها الجميلة.

خرج من تحت أنقاض 67 جيل كامل مصاب باختلالات هيكلية في طريقة التفكير، في وسائل التعبير، وفي نوعية ما يطالب به من تغيير، أصبح المخلوق القادم من رماد التجربة غير قادر على استلهام العبر والدروس من الماضي القريب، ففيه ما فيه من إنجازات وإخفاقات، وفيه ما فيه من هزائم وانتصارات، وفيه ما فيه من آلام وآمال وتشققات، أصبح هذا المخلوق المظلوم لا يفرق بين فكرة قديمة وأخرى جديدة، فكرة أصيلة وتلك التي يتم استقدامها تحت ستائر التنويع والترقيع للثقوب التي أصابت الثوب العربي والقلب الكبير.

لم يعد ممكنًا الحكم على حقبة زمنية من خلال مشروع تم إنجازه، أو قضية تم التعاطي معها بوطنية وتضحيات بليغة، ولم يعد ممكنًا أن يكون لدينا مرجعية محددة المعالم والتفاصيل، موحدة المفاهيم والأساسيات والمضامين، حيث الانكفاء والتشتت، وحيث الانطواء تحت ما نطلق عليه في سبعينيات القرن الماضي بضرورة تثوير كل شيء، الخروج عن ثوابت الأمة، وعن تقاليد المجتمع، وعن ممارسات أهل البيت العربي العتيق.

جاء الزمن بما لا تشتهيه الأنفس، وكانت التجربة أشد بأسًا وضراوة مما كان يعتقد أكثر النخب تشاؤمًا في ذلك الوقت.

صحيح أن رحيل الكبار ممن كانوا يفكرون نيابة عن المواطن، وممن كانوا يتفكرون بعمق في خلق السماوات والأرض، وممن كانوا قادرين على التأثير في الناس، بدءًا من الفكرة، وانتهاءً بالأغنية المؤثرة في وجدان الأمة، مرورًا بالتأليف، ومناهج البحث، ووسائل التعليم، بدا الوطن الكبير وكأنه دويلات صغيرة، والشعب العريق وكأنه شعب متعدد الأعراق والمشارب والاتجاهات والتوجهات.

وبدأ التيار الديني يأخذ مجراه نحو الكتاب المدرسي، ونحو الصحيفة المطروحة بالأسواق، وصولاً إلى قبة البرلمان، والساحات الشعبية ومراكز الشباب والصحة والعناية بالنشء.

وتسللت هذه التيارات لتعمق جراح الأمة، وتخلخل ثوابتها المدنية، وتزلزل الأرض التي كانت تقف عليها شامخة مستقرة على مر أكثر من قرن زمني.

بدا كل شيء وكأنه يعيدنا إلى كهوف الجاهلية والظلامية الأولى، ولم تعد التيارات الدخيلة مسالمة أو متزنة للحد الذي يمكن أن نعتقد معه أننا أمام إصلاحات جذرية لما أصاب مشروعنا العربي في مقتل، حيث لكل حديث رواية، وتلك قصة أخرى.

يتبع..

