برنامج «مؤثرون وعودة الريادة»

آراء

منذ فترة طويلة لم يكن عندي وقت كي أشاهد برامج التلفزيون نظراً لانشغالاتي الكثيرة وعلاقاتي الاجتماعية التي تحتم عليّ التواصل والقيام بالواجب سواء كان لزيارة مريض أو في المشاركة في الأفراح والأحزان، وخلال سفري هذا الصيف كنت اشاهد تلفزيون الكويت والحنين دائماً يأخذني إلى وطن النهار بعد ثلاثة ايام على الأكثر كحد أقصى وكان لوجود ضيف عزيز جداً على قلبي في البرنامج وهو الفريق المتقاعد عبدالله عبدالرحمن الفارس الاثر في متابعتي وكان اسم البرنامج «مؤثرون»، تابعت الحلقة بالكامل وكنت محظوظاً أن أشاهدها من البداية والحقيقة أن هذا البرنامج ارجعني بالذاكرة إلى الزمن الجميل وبرنامج العم الغالي عبدالرحمن النجار «شبكة التلفزيون» تلك الفترة الذهبية التي كان فيها تلفزيون الكويت في الريادة.

أما برنامج «مفكرون» فقد وجدت فيه برنامجاً رائعاً يستحق المشاهدة فالشخصيات التي تابعت لقاءاتها كان لهم بصمة وجهود في تاريخ الكويت وسوف أتطرق إلى حلقتين فقط كي أركز على الجانب الذي أريد إيصاله كمتخصص في التخطيط والتطوير والتدريب وهاتان الحلقتان كانتا للمحافظ الفريق المتقاعد عبدالله الفارس والوكيل الأسبق في ديوان المحاسبة الأخ العزيز سليمان البصيري.

وكمتابع اكتشفت معلومات لم أكن أعرفها من قبل وأجزم بأن البرنامج يستفيد منه كل شابة وشاب وموظف وموظفة وحتى القياديون في الدولة وسأذكر الأسباب.

ففي حلقة الفريق المتقاعد عبدالله الفارس بعد متابعتي الدقيقة أدركت أهمية التوعية في موضوع المخدرات، وبأن هذا الموضوع يجب أن تلقى مسؤوليته على رجال الداخلية فقط، كما عرفت تاريخ هذه الآفة بالكويت بالجهود الحكومية العظيمة في محاربة المخدرات.

كما وجدت في قصة تعثره الدراسي ضالتي حيث تعثر في تخصصين نتيجة عدم اختيار التخصص الذي أحبه، وهو العسكرية وانه بعد اختياره للتخصص الذي أحب أبدع وكانت اسهاماته عظيمة وتفانيه في عمله أكبر وأعظم وهذا ما ندعو إليه أبناءنا في التوجه إلى التخصص الذي يحبونه ويتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.

أما قصص القضايا التي ذكرها فكم نحن بحاجة إلى توثيق هذه المعلومات الثمينة واستثمار هذه المعرفة لتدريس الطلبة الضباط من خلال حالات واقعية وحلول تعب فيها رجال مثل الذي دربهم عبدالله الفارس وذكر اسماءهم وافتخر فيهم.

وكذلك أهمية حضور المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر الانتربول الذي ذكره في تبادل المعلومات وإقامة العلاقات الشخصية والتي كان لها عظيم الاثر في فك شفرات الكثير من القضايا.

أما المفاجأة فلأول مرة أعرف أن قضية تزوير الشهادات قديمة وبدايتها في سنة 1968 وان الدولة حاربتها رغم صغر حجمها في ذلك الوقت الا أن الرجوع إلى تلك الجهود والمعلومات وتحليلها وصولاً إلى الوضع الحالي كفيل في حل هذه القضية المهمة والتي تحظى باهتمام ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

أما في حلقة الاستاذ سليمان البصيري فقد أبدع بو داود في سرد المعلومات القيمة فعلى الرغم من انني ابن منطقة كيفان وولدت وترعرت فيها الا انني للمرة الأولى أعرف أن مدرسة الخليل ابن أحمد كانت في بدايتها سنة 1960 مدرسة مشتركة ابتدائي ومتوسط وذلك لان مدرستي مدرسة فهد العسكر الابتدائية لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

كما فوجئت بالمعلومة التي ذكرها بو داود بأن دفعة 1974 من طلاب وطالبات الكويت إلى القاهرة كان عددها 1200 طالب وطالبة، حيث كانت جامعة الكويت لا تستوعب كل أعداد الخريجين وللأسف تتكرر المشكلة حتى هذه السنة ونعاني من نفس المشكلة وكنا نمني النفس بوضع الحلول إما بإنشاء جامعة حكومية أخرى أو التوسع في فتح الجامعات الخاصة.

أما في قصة توظفه ووقتها لم يكن ديوان الخدمة موجوداً وكان ذلك في سنة 1974 فبعد رجوعه إلى الكويت وتخرجه بثلاثة أيام تواصلت معه وزارة الخارجية وطلبت منه الحضور لتوظيفه حيث كانت الوزارة تتابع الخريجين وبحكم تخصصه بكالوريوس للتجارة الخارجية وهذا يعكس حرص الوزارات في ذلك الوقت على متابعة الخريجين وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وهذا ما نفتقده في وقتنا الحالي، بل إن مجلس الوزراء شكل لجنة منبثقة عن مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي لتحقيق هذه الغاية التي أدعو لها منذ 2009.

أما حكايته في الطيران المدني ففيها الكثير من الدروس والعبر والتوثيق لهذه الحقبة فمن جهة ذكر بو داود حين تعين كان مسؤوله في ذلك الوقت فلسطيني الجنسية وان معظم موظفي الطيران المدني في ذلك الوقت كانوا من الجنسيات العربية ومن الهند هؤلاء الموظفين كانوا متعاونين معه جداً وان الموظفين الكويتيين في بعض الجهات الحكومية عانوا نتيجة ان بعض الموظفين غير الكويتيين كانوا يخفون عنهم بعض المعلومات لكن حرصه على تلقي المعلومة وتطوير نفسه كان له عظيم الأثر في المضي قدماً واكتساب الخبرة.

من جهة أخرى ذكر بو داود قصة الاستاذ الفاضل يعقوب الصقر رئيس الطيران المدني الأسبق ودوره الكبير في تبني الكفاءات الكويتية وتكويت الوظائف والخطة الرائعة التي وضعها ونجح فيها وان التكويت كان على مراحل وانه كان يضع الموظف الكويتي إلى جانب غير الكويتي كمسؤول ويتم تدريبه إلى أن يجهز لاستلام منصبه ثم يعطيه المسؤولية كاملة وهو ما ندعو إليه اليوم بوضع خطة إحلال وتجاه إلى المهنية وتكويت المهن التي يكون نسبة الكويتيين فيها قليلة.

أما في قصة الغزو العراقي الغاشم وتصدره بعد التحرير بتحمل المسؤولية بشراء الأثاث بمطار الكويت وذهابه الى مملكة البحرين الشقيقة وشحنه لجميع المستلزمات عن طريق البر وتكفله بسكن العمال في منزل والده بكيفان وهذا يعكس الجهود التي بذلها الجنود المجهولون من أبناء الكويت وهم كثر في إعمار الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم.

ومسك الختام كان في القصة التي رواها عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأرجعه الى ارض الكويت سالماً حين كان سموه ولياً للعهد حيث اجتمع مع فريق ديوان المحاسبة وأحضر جميع المدراء في مكتبه واغلق الباب وطالب ألا يدخل عليه احد وانه قال لفريق ديوان المحاسبة هؤلاء هم المدراء في مكتبي وأي ملاحظة او اعتداء على المال العام تبلغوني فيه شخصيا فانا لا اسمح ان يكون هناك أي اعتداء على المال العام في مكتبي وهذا يعكس تواضع سموه الجم وحرصه على المال العام وعلى تطبيق القانون.

هذا ما شاهدته في البرنامج الرائع «مؤثرون» ولاحظت فيه الحرص من القائمين على البرنامج على تعزيز المواطنة الصالحة والولاء والانتماء والولاء الوظيفي واختيار الشخصيات الكويتية الذين قدموا الكثير لهذا الوطن.

فشكرا من القلب لوكيل التلفزيون السيد تركي المطيري على هذه البرامج التي توثق تاريخ الوطن وكذلك المعارف التي تفيد كل مشاهد لتلفزيون الكويت والشكر موصول لاسرة البرنامج لجهودهم الكبيرة في تسليط الضوء على شخصيات كويتية رفعوا اسم الكويت عالياً، شخصيات مؤثرة ونقدرها ونحترمها ونتمنى أن يقتدي بها الجيل الجديد لكي نستطيع أن نحقق الريادة ونصحح المسار ونحقق رؤية 2035م.

