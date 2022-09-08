الرصد الحكومي.. والتسابق الإعلامي

آراء

تحت أضواء الرصد الحكومي التام لضمان سير العملية التنظيمية في الإجراءات والتغطيات الشاملة للقيود الخاصة بالمرشحين لانتخابات - مجلس الأمة 2022 - وسط أجواء العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد أخيراً، نرى وبشكل لافت نسبة ارتفاع مؤشر النجاح الحكومي في مختلف القطاعات المعنية بهذا الحدث دون استثناء، الأمر الذي ينبئ صراحة عن مرحلة مقبلة من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نحو مزيد من الإنجازات للنهوض بالمشاريع التنموية للدولة.

التسابق الإعلامي..

ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بالتوجهات الحكومية الجادة لتقييم القياديين على مستوى أجهزة الدولة، والتي جاءت وفق سلسلة من القرارات المتتالية بين إعفاءات وإنهاء جميع المراسيم لمجالس الإدارات واللجان الدائمة للجهات الحكومية، نرى أن هناك تسابقاً - غير مسبوق - من قبل بعض القياديين في الصفين الأول والثاني للظهور الإعلامي، الأمر الذي يستوجب طرح عدد من التساؤلات على طاولة النقاش أمام سمو رئيس مجلس الوزراء وهي: هل يحمل هذا التسابق في ثناياه رسائل ضمنية من هؤلاء القياديين لإبراز دورهم الذي هو في الأصل لا يخرج في حقيقته عن واجب عملهم في الجهات التابعة لهم، وذلك تجنباً لموجة الإعفاءات؟ وهل سيتم قياس معدل الظهورالإعلامي لهم مع معدلات الظهور لهم في السابق؟ وهل سيؤثر هذا الظهور - الملحوظ – في سير التقييم الحكومي لمصلحتهم، سواء كان على مستوى القياديين في الصف الأول أو الثاني ؟ وهل تم تسليط ضوء الرصد الحكومي من قبل على هذا النوع من التسابق الإعلامي؟.

الخاتمة..

سمو الرئيس.. تجدر الإشارة على سبيل المثال لا الحصر، الى ما تضمنه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثامنة والخمسين والمنعقدة في 12 نوفمبر 2003، بالبند (108) من جدول الأعمال (58 / 4) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالفصل الثاني – التدابير الوقائية – المادة (5) سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، ومنها الفقرة (1): تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية وعلى ذلك وجب رصد مختلف صور، والنزاهة والشفافية والمساءلة»، الظهور الإعلامي لجميع القياديين في المرحلة الحالية من التقييم الحكومي لشاغلي الوظائف القيادية، سواء على مستوى الصف الأول أو الثاني في جميع أجهزة الدولة، على أن لا يؤثر هذا التسابق في الظهور الإعلامي على مدى دقة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية، كما تستوجب الضرورة الآن - السرعة - في الانتهاء من هذا الملف، قبل ظهور نتائج الانتخابات النيابية، وذلك تجنباً لأي تأثير من قبل الأطراف السياسية.

