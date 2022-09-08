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وطن النهار

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وزير الداخلية متفقداً الشحن البري: الارتقاء بالعمل الجمركي يُجنِّب البلاد المخاطر


تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ويرافقه مدير عام الجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب إدارة الشحن البري حيث اطلع على آلية التفتيش المتبعة من قبل الإدارة لمنع تهريب الممنوعات.
ووجه وزير الداخلية لـرجال الشحن البري كلمته حيث قال « الحمدالله الذي عافانا و الله يرفع عنا ولا يبلانا، نحن نحتاج وقفتكم كـرجال وانتو قدها و زيادة، ومن واجبي وحرصي بأنني أتواجد معكم واتحدث لكم و يشرفني بأن اكون بينكم من أجل التحدث بهذا الموضوع لكل شخص حسب مسؤوليته». وأكد الوزير ضرورة الارتقاء بالعمل الجمركي والتصدي لمواجهة مخاطر التهريب، وخلال الجولة استمع الخالد إلى شرح عن آلية العمل داخل إدارة الجمرك البري، معرباً عن تقديره لجهود رجال الجمارك، ومشدداً على زيادة الانتباه واليقظة، ووجّه بضرورة الربط بين القطاعات المختصة وتعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف التدقيق على الشحنات والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد أو القيام بأي عمليات تهريب. وأشاد الوزير بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أكد على ضرورة مواصلة التعاون بين جميع الجهات بما يحقق الهدف المنشود وهو التصدي لتهريب المخدرات والمواد التموينية لحماية شباب الوطن وأمن وسلامة البلاد. وفي الختام وجه مدير عام الجمارك سليمان الفهد شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء الموقر على حرصه واهتمامه الدائم والاطلاع على العمل المشترك مابين الجمارك والداخلية ومانتج عنه ثمرة طيبه.


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