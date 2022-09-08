البرجس: الحملات الأمنية مستمرة لتحقيق السلامة والاستقرار

وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعلميات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الله الرجيب وعدد من القيادات الأمنية بزيارة تفقدية مفاجئة إلى عدد من مخافر الشرطة لمحافظتي الجهراء والعاصمة، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية رجال المؤسسة الأمنية واستعداداتهم لمواصلة الحملات الأمنية الواسعة لضبط الأمن في مختلف المناطق.

وفي بداية جولته التفقدية اطلع الفريق البرجس على واقع الحالة الأمنية في هذه المخافر، وحالة الروح المعنوية لعناصر الشرطة، ومدى جاهزيتهم لأداء المهام المنوطة بهم، واستمع الفريق البرجس إلى قادة المخافر ورجال الأمن الذين قدموا له شرحا وافيا عن طبيعة العمل الأمني للمخافر وآلية تنفيذ الخطط الأمنية.

وفي ختام جولاته شدد الفريق البرجس على ضرورة الاستعداد الدائم لتلبية النداء من أجل تنفيذ المهام الأمنية المطلوبة، والسهر على راحة وأمن المواطنين والمقيمين، مشيداً بجهود رجال المخافر والروح المعنوية المرتفعة لديهم، مؤكدا أهمية استمرار الحملات الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

