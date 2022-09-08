مفتشو النظافة نفَّذوا اعتصاماً في البلدية

وطن النهار

‏اعتصم عدد من مفتشي إدارة النظافة وإشغالات الطرق أمس في مقر البلدية مطالبين بلقاء وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس لسماع مطالبهم واعتراضهم على قرار النقل والتدوير الذي طال 500 موظف في جميع المحافظات مؤكدين أنه إن لم تنزل الوزيرة لسماعهم مباشرة وإلغاء قرار النقل والتدوير فسوف يصعّدون الموقف ويذهبون للقاء رئيس مجلس الوزراء لعرض تظلماتهم ومطالبهم.

وحضر الاعتصام، نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري والعضو ناصر الجدعان، حيث أكد المطيري أن حقوق الموظفين خط أحمر وأن اعضاءالمجلس البلدي مع الحقوق كافة أما بالنسبة للنقل فقال سنوصل وجهة نظر المعتصمين للوزيرة بحيث لا يظلم أحد من الموظفين ونحن مع النقل المعقول في المسافة والاستحقاق دون ظلم أحد.

بدوره قال عضو المجلس البلدي ناصر العازمي نتمنى من الوزيرة إيقاف القرار ودراسته من جديد ونقل المستحق للنقل وترك من لا يريد النقل. من جانبهم اعتبر المعتصمون، قرار النقل والذي جاء بصورة جماعية تعسفيا ودون مبرر أو سبب معقول، وقد بني على أسباب غير منطقية ومؤكدين انه سابقة خطيرة في البلدية مما يتسبب في إلحاق أبلغ الأذى والضرر بهم.

وطالب المعتصمون الوزيرة رنا الفارس اعادة النظر في قرار النقل التعسفي وإنصاف المفتشين مشيرين إلى أن قرارات النقل الإداري جاءت متناقضة مع الواقع تماماً وأنها تحمل في طياتها الأسباب الداعية إلى رفضها وضرورة إعادة النظر فيها جملة وتفصيلاً. وقالوا إن قرار النقل شمل الكثير من المفتشين الذين شملتهم حركة الترقية بالاختيار التي تمت مؤخراً في البلدية نظراً لكفاءتهم وإخلاصهم في العمل وأنه تم ترقيتهم بناء على الترشيح من رؤسائهم المباشرينما سيترتب عليه الكثير من طلبات النقل والندب إلى إدارات وأقسام أخرى وسيؤدي الى حرمان العديد من أبناء البلدية المخلصين العاملين في مجال التفتيش من بدلاتهم المالية التي أصبحت من أساسيات حياتهم المعيشية وترتب عليها بعض الأمور المالية الأسرية وهي حق من حقوقهم المكتسبة منذ توليهم مهامهم في بلدية الكويت، فكيف يصدر مثل هذا القرار دون مراعاة لذلك أو مراعاة لمقار سكنهم وكيفية انتقالهم إلى أماكن عملهم المنقولين إليها، مما يصعب عليهم أداء وظيفتهم ومهامهم. وقالوا ان القرار شمل الكثير ممن حصلوا تقارير امتياز للعام الماضي مما يدل على إخلاصهم وجهودهم في العمل وأنه تم نقل العديد من المفتشين الذين أثبتوا كفاءة كبيرة في تحرير محاضر المخالفات والضبطيات الكبيرة من النظافة العامة والمركبات المهملة ومكافحة ظاهرة انتشار الباعة المتجولين والإحصائيات الخاصة بإنجازاتهم تشهد لهم بالإخلاص والكفاءة. وذكروا ان قرار النقل شمل حتى حاملي الشهادات العلمية والخبرات التي تفوق عشرين عاماً مؤكدين انه قرار لم يأت وفق دراسة معينة، ولم يستند على أي أسس أو معايير العمل المتعارف عليها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل وإنما جاء بناء على مصالح وخلافات وأهواء شخصية وتصفية حسابات قام بها أشخاص لا تهمهم المصلحة العامة للبلدية.

من جهته طلب مدير مكتب الوزيرة رنا الفارس من المعتصمين ترشيح عشرة منهم للقائها وعرض مطالبهم عليها في حين رد العشرات منهم بالاعتراض على هذا الطلب والاصرار على لقائها في باحة مبنى مدير عام البلدية

