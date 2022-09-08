سقوط نصاب «الشاليهات» في قبضة «الداخلية»

وطن النهار

تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلاً بادارة مباحث محافظة الجهراء من ضبط شخص بعد عمل كمين محكم له يمتهن النصب والاحتيال من خلال ايهام الزبائن بأنه يقوم ببيع شاليهات متنقلة وبعد الدفع عن طريق الروابط البنكية يقوم بالاستيلاء على المبالغ المالية ويقوم بحظر الزبائن و اتضح انه بحقه 19 قضية نصب و احتيال و صادر بحقه عدد 13 حكماً بالحبس، وتمت احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأهابت الادارة بالجميع الى الانتباه وعدم دفع مبالغ مالية الا بعد التأكد من الشخص او الجهة الطالب و الحرص دائما من عمليات النصب و الاحتيال.