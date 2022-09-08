«البلدي» أحال إلى الجهاز التنفيذي جسر مشاة طلبة «التربية الأساسية»

وطن النهار

أحالت لجنة الفروانية في المجلس البلدي كتاب الهيئة العامة للتعليم التطبيفي والتديب بشأن اقتراح مباني ومواقف متعددة الأدوار وجسر مشاة لطلبة كلية التربية الأساسية في العارضية إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل ، كما أحالت طلب الإدارة العامة للاطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد. فيما وافقت اللجنة مع الرأي الفني خلال انعقادها صباح أمس برئاسة خالد المطيري على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 في منطقة الرقعي، كما وافقت على الكتاب المقدم من مختار العمرية بشأن ضرورة تنظيم الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم وتحويلها إلى مواقف منظمة مرتبة في منطقة العمرية.