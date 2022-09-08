«دعم المخترعين»: انطلاق نادي «المخترع الصغير» 17 الحالي

وطن النهار

تستعد الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار لاطلاق الموسم الرابع من نادي «المخترع الصغير»، والمخصص للأطفال من الفئة العمرية 9 _ 12 سنة، والمقرر يوم 17 سبتمبر الحالي، داعية أولياء الأمور إلى الاسراع في تسجيل أبنائهم للاستفادة من الورش والمسابقات والبرامج العلمية والذهنية التي يتضمنها الموسم الحالي. وأكدت أمين صندوق الجمعية شيخة القطان، أن الجمعية مستمرة في رسالتها الهادفة الى تطوير واحتضان الطفل من الناحية الإبداعية والابتكارية لاكتشاف مواهبهم وتنميتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، إيمانا من الجمعية بقدرة الطفل الكويتي على دخول مجال الاختراع والابتكار.