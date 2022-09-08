إغلاق باب الترشح لانتخابات 2022

وطن النهار

أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2022 امس على تقدم 26 مرشحا منهم 3 مرشحات اناث ليصل اجمالي المرشحين 376 مرشحا ومرشحة، منهم 27 «اناث» واجمالي عدد المتنازلين 6 مرشحين.

وتصدر مرشحو الدائرة الثانية القائمة بـ 8 مرشحين، فيما تساوى مرشحو الدائرة الأولى والرابعة بـ 6 مرشحين ومرشحة لكل دائرة، بينما وصل عدد مرشحي الدائرة الخامسة 4 مرشحين، في حين بلغ عدد مرشحي الدائرة الثالثة مرشحين فقط، بعد ان فتحت ادارة الانتخابات ابوابها، لاستقبال المتقدمين بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الأمة 2022 التي ستجرى يوم الخميس 29 سبتمبر.

وقال مرشح الدائرة الثانية د. عبدالرحمن الجيران سجلت في آخر يوم لأني تابعت تصريحات المرشحين الايام اللي طافت، لافتا الى انهم لم يضعوا اياديهم على موضع الجرح وماتعانيه الدولة.

وأوضح انه كان متابعا للساحة وتصريحات المرشحين في كل الدوائر، وأرتأيت من خلال الخطابات ان المكتوب من عنوانه،لاسيما ان مشكلة الكويت ليست بعدم وجود مؤسسات تشريعية ولاتشريعات بل مشكلة نفوس وتربية وتعليم في الدرجة الاولى.

وأشار الى انه تابع احاديث المرشحين عن الفساد والأدهى انهم يقصدون الفساد المالي، مشددا على انه خطأ من الممكن انه يكون صحيحا في جانب لكن خطأ في جوانب اخرى خاصة انه اذا كان الحديث عن الفساد المالي والعمولات والصفقات نسينا وتجاهلنا ملفات اخرى، مثل حالات الطلاق وارتفاع نسبة الجرائم والمخدرات وقضايا اخرى مهمة.

ولفت الى ان بعض المرشحين لم يتطرقوا لكل ما ذكرته من قضايا مهمة، متسائلا من يحل القضايا المعلقة اذا لم يتطرق لها المرشحون من غير المنطقي ان مشاكلنا متعلقة كلها بالفلوس.

واكد انه اذا كانت هناك شبهات متعلقة بصفقات خارجية فيجب أن نعالجها من خلال تشريع القوانين، مشددا ان كل المشاكل التي تحدث على مسألة العمولات.

وافاد بانه مرشح للجميع ومع كل صاحب حق ان كانوا في الدائرة الثانية او الدوائر الاخرى.

بدوره قال مرشح الدائرة الأولى سيد فاخر القلاف ابتعدت عن المشهد السياسي فترة طويلة ولم اشارك بفعاليات سياسية لعدة امور منها ظروف متعلقة بالصحة ومنها انني «غاسل ايدي» من حدوث تغيير او اصلاح في العمل السياسي.

وأضاف سبب خوضي للانتخابات لاننا نحتاج الى رجال دولة حقيقيين يضعون مصلحة البلد امام اعينهم وليسوا مدفوعين.

وذكر «موقف النواب الشيعة وتأييدهم لحكومات سابقة بين فسادها، هذا موقف لا يعجبني ورافضه، كما انه سبب لتأييدي لشخصيات اخرى»، مردفا «لا نريد خنوعاً او خضوعاً نبي ارادة وقوة وشجاعة ومصلحة الكويت قبل كل شيء».

وتمنى القلاف على الحكومة ان تتمسك بالعهد الذي قطع بأنها لن تتدخل في الانتخابات، واصفا هذه الانتخابات بأنها «على كف عفريت» لانه من غير المعلوم انها لن تبطل بعد مرسوم الضرورة للتصويت بالبطاقة المدنية.

واضاف «انا معارض من زمان، والمعارضة الصح هي التي تبني وطن وتجعلنا في امان واستقرار».

وتابع نثمن ونقدر المواقف البطولية التي قام بها بعض افراد المعارضة احدهم فيصل المسلم وكشفه شيكات القبيضة وهذا بشجاعتة علق الجرس وكشف القبيضة، ومسلم البراك يقولون اللي يقولن مواقفه يشهد له القاصي والداني وبجرأته وقف امام العالم ودفع ثمن ذلك في السجن والهجرة.

وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة فواز منشد الظفيري: ان المرحلة القادمة تتطلب منا بناء كويت جديدة، من خلال التمثيل السياسي مطالبا باستغلال المناخ الجديد وفتح افاق واسعة لبناء الكويت في رؤية جديدة.

وبدوره قال مرشح الدائرة الاولى المحامي يوسف حسين الطاهر: ان الديموقراطية مكنتنا من الترشح، وغدا ستمكنكم الادلاء بأصواتكم.

واوضح الطاهر ان هناك سلوكيات خطأ في السنوات السابقة منها في اختيار ممثلي الأمة، لذلك اليوم يومكم ايها المواطنون.

وطالب بعدم الانتخاب على اسس طائفية ولا عنصرية ولا على اسس مذهبية ولافئوية وعرقية، مشددا باختيار الاصلح والقوي الأمين لهذا البلد، المرشح الذي يجعل مصالحكم فوق مصالحة الشخصية.

وتمنى الجميع التوفيق والسداد وحسن الاختيار ومسؤولين مسؤولية كاملة، لاسيما انتم من ساهم في تأخر التنمية والازدهار فانظروا الى الدول من حولكم والدول المجاورة الشقيقة التي كانت تنظر الينا ونحن من قاد التطور في السبعينيات واصبحنا الان في نهاية المطاف.

ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الأولى سميرة الشطي ترشحت استجابة للواجب الوطني، متمنية ان يزيد عدد المرشحين وعلى كل من يحد لديه القدرة فليتقدم.

وأكدت الشطي ان هناك تراجعا ونضع الأمل في مجلس 2022 لأن الحكومة الحالية اصلاحية مطالبة بحل قضية الاسكان وعودة المهجرين وتوظيف ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وتحقيق العدالة في سلم الرواتب وتكويت الوظائف.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة مطلق العنزي بعد تقديم اوراقه في ادارة الانتخابات: ان «الكويت بخير والأمور هينة وسهلة وهي بيد قيادة سياسية حكيمة نرفع رؤوسنا ككويتيين فخرا بها»، مشيرا الى ان هناك الكثير من الملفات التي سيتطرق اليها مع زملائه النواب في حال حالفه الحظ بالوصول الى مجلس الأمة.

وبدوره اكد مرشح الدائرة الثانية د. عبدالله الحريجي رسالة الى سمو رئيس الوزراء بمحاسبة كل من تسبب بالفساد وتعطيل التنمية في الكويت فالاستقالات والاقالات لا تكفي. وقال الحريجي بعد تقدمه باوراق ترشحه: على الناخبين ان يختاروا نوابهم الاختيار الصحيح ليعكس اختيارهم عن برلمان يحقق طموحات الشعب الكويتي وتطلعاته ويكون قادرا على الاصلاح وتنمية البلد في شتى المجالات.

