بلدية «مبارك» دعت المرشحين إلى مراعاة ضوابط الإعلانات

وطن النهار

أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحال التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا الى ان الجولات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 21/8 الى 2/9/2022 قد اسفرت عن الكشف على 105 محال تجارية وسوق مركزي وجمعية تعاونية ورفع وازالة 72 اعلان عشوائي مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الاعلانات (172/2006) يشوه المنظر الجمالي ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 15 مخالفة لمحال تجارية تضمنت مخالفتين اضافة اعلان من دون ترخيص، مخالفتين فتح وادارة محل من دون ترخيص و3 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الاعلان، مخالفتين تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية الى جانب تحرير 7 مخالفات نظافة بالاضافة الى توجيه 9 انذارات هندسيا لعقارات وجار متابعتها وذلك من خلال طلب مراجعة واحضار التراخيص الهندسية والمخططات فضلا عن توجيه 10 انذارات لمقار انتخابية خلال الكشف على المقار الانتخابية للتأكد من التراخيص وجار متابعتها.

ودعا الهاجري اصحاب العقارات والمحال التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري، كما دعا المرشحين لعضوية مجلس الأمة بعدم وضع اعلانات عشوائية في الطرق والمناطق المحيطة والالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الاعلانات، مؤكدا على تكثيف الجولات الميدانية الصباحية والمسائية لرصد وازالة اي اعلان مخالف.

