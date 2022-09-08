«جمعية النزاهة» تشيد بجهود «الداخلية» خلال الترشح لانتخابات «أمة 2022»

وطن النهار

أشاد رئيس جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد العتيبي امس الأربعاء بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية التي تمت خلال عملية تسجيل المرشحين والبالغ عددهم 376 مرشحا ومرشحة.

وقال العتيبي في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان الجمعية رصدت وتابعت آلية سير عمل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر اقامتها يوم 29 سبتمبر الحالي. وعبر عن تمنياته بمرور العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف حتى تبقى «كويت النزاهة» كما عرفت جيلا بعد جيل في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وكانت ادارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) لمدة 10 ايام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأغلق باب الترشح للانتخابات في وقت سابق أمس على ان يبقى باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري.

