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وطن النهار

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لاري: نتمنى أن تكون «الداخلية» حازمة في منع شراء الأصوات


قال مرشح الدائرة الأولى النائب الأسبق أحمد لاري ان هناك متغيرات في هذه الانتخابات، حيث انها تجرى وفق البطاقة المدنية وانهاء مسألة نقل الأصوات التي كانت تؤثر على المعادلة الانتخابية، وكذلك التوجهات الاصلاحية للحكومة الحالية في منع الفرعيات.
ولفت لاري خلال حفل الاستقبال الذي عقده لناخبي الدائرة الأولى الى ان منع البرامج التحليلية للانتخابات قرار جيد لان هناك تحليلات توهم الناخبين وتلمع بعض المرشحين وتعطيهم فرصة أكبر في النجاح.
وتمنى لاري أن تكون وزارة الداخلية حازمة في منع شراء الأصوات وهذا ما نتوقعه من الحكومة الاصلاحية ويكون هناك فعلاً حرية إلى حد كبير للناخب في اختيار الأصلح في إكمال المسيرة.


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