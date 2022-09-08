«الفروانية»: 7 مدارس جديدة تعمل بالخلايا الشمسية

وطن النهار

في اطار استعدادات وزارة التربية لتنظيم العام الدراسي2022/2023 اعلنت وزارة التربية عن تسمية وافتتاح مدارس جديدة في مختلف المناطق التعليمية ومنها منطقة الفروانية التعليمية.

وفي هذا الصدد، ذكر مراقب الصيانة في ادارة الشؤون الهندسية بمنطقة الفروانية التعليمية المهندس جاسم الصفار ان منطقة غرب عبدالله مبارك التابعة الى منطقة الفروانية التعليمية تحتوي على عدد 20 مدرسة من جميع المراحل التعليمية بتصاميم نموذجية متطورة وذكية. وأكد الصفار ان المدارس التي تم استلامها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبلغ 7 مدارس منها مدرسة واحدة فقط للمرحلة الثانوية للبنين، ومدرستان لرياض الأطفال، ومدرستان للمرحلة المتوسطة، ومدرستان للمرحلة الابتدائية، والتي تم تصميمها بشكل نموذجي ومتطور وذكي كما انها تحتوي على خلايا شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية بما يقارب من 60 الى 80 في المئة من الطاقة الكهربائية الاستهلاكية. وأضاف الصفار: ان كل مدرسة تحتوي على مرافق متعددة من مسرح مدرسي ومبنى لادارة المدرسة وغرف للمعلمين وصالات رياضية. وبين ان مدارس المرحلة الابتدائية تحتوي على 30 فصلا بجميع مرافقه اما مدارس المرحلة المتوسطة تحتوي على 24 فصلا بمرافقه المختلفة، اما مدارس المرحلة الثانوية فتحتوي على 30 فصلا بجميع المرافق بالاضافة للمختبرات، موصيًا الصفار ادارات المدارس وأبناءنا الطلبة بالمحافظة على المدرسة ومرافقها، متمنيًا عاماً دراسياً مليئاً بالنجاح والتوفيق.

